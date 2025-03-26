Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Balıkesir Edremit'te yapılan operasyonda uyuşturucu yetiştiren 2 kişi tutuklandı, çeşitli malzemeler ele geçirildi.

26.03.2025 12:17
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesi Yolören Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan izinle düzenlenen operasyonda, özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu madde ve yetiştirme düzenekleri ele geçirildi.

Jandarmanın evde yaptığı aramada 236 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 av tüfeği ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan havalandırma filtresi, fan motoru, vantilatör, ışıklandırma sistemleri, çeşitli gübre ve ölçüm cihazları bulundu.

Operasyonda N.M.Y. (26), M.E. (52), E.S. (27) ve A.A.Ö. (37) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A.Ö. ve E.S. adli kontrolle serbest bırakılırken, N.M.Y. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, bölgedeki uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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