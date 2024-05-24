Kazdağları\'nda yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

3.Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde Kazdağları'nda yıldırım düşmesi sonrası çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları'nda Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Altınoluk Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde Mıhlı Çayı kenarında sarp ve uçurum bir arazide yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına 3 arazöz ve kepçeler ile müdahale etti. Ekipler yangın alanına ulaşmak için 700 metre hortum çekmek zorunda kaldı. 30 yangın işçisi ve 30 orman gönüllüsü tarafından sabah erken saatlerde kontrol altına alınan yangın 1 hektar alanda etkili oldu. Ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR