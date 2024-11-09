Efeler Belediye Başkanı Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Efeler Belediye Başkanı Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, telefonla dolandırıcılık yapan şahıslara karşı yasal süreç başlatıldığını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Dolandırıcılar, belediye yetkilisi gibi davranarak maddi çıkar elde etmeye çalışıyorlar.

09.11.2024 12:15  Güncelleme: 12:25
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; kendisi, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediyenin ismini kullanarak vatandaşları telefonla arayıp dolandırmaya çalışan şahıslara karşı yasal süreç başlattıklarını belirterek uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşları ve esnafı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini özel kalem müdürü, belediye başkan yardımcısı ya da belediye birim müdürü olarak tanıtıp Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in de yanlarında olduğunu söyleyerek belediyenin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapacaklarını belirtti. Dolandırıcılar, giysilerin İstanbul'dan geleceğini belirterek aradıkları kişilerin kendilerine destek olmalarını, verecekleri IBAN numarasına para göndermelerini talep etti.

İlçede yaşayan bir vatandaş da kendisine gelen telefonun tuzak olduğunu anlayarak dolandırıcılarla olan görüşmeyi kayıt altına aldı. Görüntü kaydında; kendisini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtan şahıs, vatandaştan vereceği IBAN numarasına para göndermesini talep ediyor. Vatandaşın Başkan Yetişkin ile görüştüğünü ve parayı belediyeye gelerek elden teslim etmek istediğini söylemesi üzerine dolandırıcılar hızla görüşmeyi sonlandırarak telefonu suratına kapatıyor.

Yasal süreç başlatıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Yetişkin, Efeler Belediyesi ve kendisinin kimliğini kullanarak para talep eden dolandırıcılara dair tespit edilen görüntü ve ses kayıtlarını paylaştı. Başkan Yetişkin, "Değerli hemşehrilerim, Efeler Belediyesi kimliğini ve şahsımın adını kullanarak sizleri telefonla arayıp çeşitli yöntemlerle maddi çıkar elde etmeye çalışan şahıslarla hiçbir şekilde alakamız yoktur" diyerek uyarıda bulundu.

Başkan Yetişkin söz konusu videoların belediyeye ihbar olarak geldiğini ve konuya ilişkin yasal sürecin başlatıldığını duyurarak, "Konuyla ilgili yasal süreci tarafımızca başlatmış bulunuyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Efeler Belediye Başkanı Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika

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