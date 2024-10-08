Efeler Belediyesi Sevgi Yolu\'nda Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi

3.Sayfa

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sevgi Yolu'nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Tazyikli su kullanılarak yapılan temizlik, sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirildi.

Temizlik sırasında Sevgi Yolu'nun kaldırımları ve yürüyüş yolları detaylı bir şekilde yıkandı. Ekipler, hem hijyenin sağlanması hem de bölgenin görsel olarak daha estetik bir görünüme kavuşması için titizlikle çalıştı.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada halkın yoğun kullandığı alanlarda bu tür temizlik faaliyetlerinin devam edeceği belirtilerek; vatandaşların ortak kullanım alanlarında daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bulunmaları için hijyen standartlarını yüksek tutmaya devam edecekleri ifade edildi. - AYDIN