Efeler Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi, mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu artırmak için iş makineleriyle sahaya indi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı bir yol tesviye, temizlik ve genişletme çalışması yürütüyor. Kent merkezinden en uzak kırsal mahallelere kadar uzanan hizmet eliyle, hem tarımsal faaliyetlerin kolaylaştırılması hem de vatandaşların güvenli ulaşımı hedefleniyor.

Belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde kentin pek çok noktasında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda; Aşağı Kayacık, Gölhisar, Işıklı ve Şahnalı mahallelerinde yollarında tesviye ve temizlik işlemleri yapıldı. Yukarı Gölcük Mahallesi'nde Aşırı yağışlar nedeniyle göçen yolda hızla tesviye çalışması yapılarak yol tekrar güvenli hale getirildi. Tepecik Mahallesi 883 Sokak'ta yapılan düzenlemelerle çevre kirliliği giderildi ve zemin iyileştirmesi sağlandı. Musluca Mahallesi'nde bölgedeki arazi yolları sadece temizlenmekle kalmadı, aynı zamanda genişletme çalışmalarıyla üreticilerin kullanımına uygun hale getirildi.

Mahalle sakinleri, özellikle yağış sonrası bozulan yolların hızla onarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, genişletme, tesviye ve temizlik çalışmaları için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN