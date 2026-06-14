Dalama\'da ev yangını

Aydın'ın Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dalama Mahallesi Şerbetçi Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN