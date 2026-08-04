Efeler\'de Kaza: Otomobil Ters Döndü, 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaparak kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpıp ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 KU 887 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ters dönen ve hurdaya dönen araç, çekici marifetiyle kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.