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Ege Denizi'nde Aliağa açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'nde Aliağa açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Aliağa ve çevre ilçelerde hissedildi. Depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü ve herhangi bir hasar rapor edilmedi.

Ege Denizi\'nde Aliağa açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
06.01.2024 - 15:24,
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Ege Denizi'nde İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aliağa'ya 7.44 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü. Aliağa ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ege Denizi'nde Aliağa açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Aliağa açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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