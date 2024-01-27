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Ege Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi - Son Dakika
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Ege Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Aydın'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü ve herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Ege Denizi\'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Aydın\'da da hissedildi
27.01.2024 - 09:04,
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Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süren deprem Aydın'da da şiddetli hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ege Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi - Son Dakika


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