Egetaş\'ta Çalışanlarla Yönetim Arasında Gerginlik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren Egetaş Kömür İşletmesi çalışanları ile firma yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Yaklaşık 530 işçinin görev yaptığı işletmede, çalışanların yaklaşık 2 yıldır toplu iş sözleşmesinden doğan maaş farklarını alamadıklarını iddia etmesi üzerine firma önünde hareketli anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, firma yönetiminin, ekonomik zarar gerekçesiyle işçilere ödeme yapmadığı belirtildi. İşçiler, şirket yönetimine tepki göstererek firma binası önünde açıklama yapmak istedi. İşçiler ile firma temsilcileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken, gerginlik kısa süreli kargaşaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için firma çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çalışanlar, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş farklarının yaklaşık iki yıldır ödenmediğini iddia ederek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Maden işçileri, haklarının eksiksiz şekilde ödenmesini isterken, bölgede güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA