Eğirdir'de Gürültü Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Eğirdir'de Gürültü Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eğirdir\'de Gürültü Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı
21.07.2026 11:32
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gürültü yüzünden çıkan kavgada 59 yaşındaki kadın öldü, 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 59 yaşındaki kadın yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece yarısı Hamam Mahallesi Çakırlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan komşular arasında gürültü nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada taraflardan biri bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Ç.Ç. (38) ile Yüksel Uçar (59) ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybedetti. Ağır yaralı Ç.Ç. ise ileri tedavi amacıyla sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli N.Y.'yi (20) olay yerinde gözaltına aldı. Şüphelinin, yaraladığı kişilerin komşusu olduğu ve olayın gürültü nedeniyle yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğirdir, Isparta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir'de Gürültü Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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