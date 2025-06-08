Eğirdir\'de Jandarmadan Boğulma Bilgilendirmesi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki köy yolları ve vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlarda suda boğulma vakalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yaz aylarında artış gösteren boğulma olaylarına karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Jandarma ekipleri, özellikle yüzme bilmeyen kişilerin gölet, baraj ve akarsu gibi alanlara girmemesi gerektiğini, çocukların ise mutlaka gözetim altında tutulmasının önemini vurguladı. Ayrıca, muhtemel boğulma vakalarında yapılması gereken müdahaleler hakkında da vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini duyurdu. - ISPARTA