Eğirdir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürüş hakimiyeti kaybedilen motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Ç. idaresindeki 32 AAJ 655 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürüş hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Umut Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA