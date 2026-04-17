Eğirdir'de okullar için tedbirler alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğirdir'de okullar için tedbirler alınacak

Eğirdir\'de okullar için tedbirler alınacak
17.04.2026 10:47  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir'de gerçekleştirilen asayiş toplantısında, eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlerin artırılacağı vurgulandı. Kaymakam Ömer Çimşit, güvenliğin her şeyden önce geldiğini belirtti.

Eğirdir'de düzenlenen asayiş toplantısında, ilçe genelindeki güvenlik durumu kapsamlı şekilde ele alınırken, özellikle okullarda öğrenci ve öğretmenlerin korunmasına yönelik tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılacağı vurgulandı.

Eğirdir'de ilçe genelinde asayiş ve güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçe genelindeki asayiş durumu kapsamlı şekilde ele alınırken, özellikle eğitim kurumlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri öncelikli gündem maddesi oldu. İlçede bulunan tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, ilave önlemler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

"Tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır"

Kaymakam Ömer Çimşit'in toplantıda yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, eğitim ortamlarının huzurlu ve güvenli olması için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti. Çimşit, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin ve kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin güven içinde eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır" dedi.

Bir daha yaşanmaması temennisi

Öte yandan Kaymakam Çimşit, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kamuoyunda derin üzüntüye yol açan olaylara da değindi. Yaşanan acıların tarif edilemez olduğunu belirten Çimşit, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Çimşit, devlet ve millet olarak herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla alınmaya devam edileceğini söyledi.

Kaymakamlık Makam Odası'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Ömer Çimşit, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erhan Ari, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nejdet Erol, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Kafadar Toğar, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Osman İnce ve Belediye Zabıta Müdürü Ramazan Aydın katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Çimşit, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir'de okullar için tedbirler alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:27:45. #7.13#
SON DAKİKA: Eğirdir'de okullar için tedbirler alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.