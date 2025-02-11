Eğirdir\'de Okul Güvenliği Toplantısı

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Eğirdir'de, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde okul güvenliği ve öğrenci servis hizmetleriyle ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul çevresinde güvenliğin artırılması, uyuşturucuyla mücadele ve servis araçlarının denetimi gibi konular ele alınırken, Kaymakam Çimşit, öğrenci güvenliği için sıkı tedbirler alınacağını vurguladı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde okul güvenliği ve öğrenci servis hizmetleriyle ilgili önemli bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okul çevresinde güvenliğin artırılması, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, öğrenci servis araçlarının denetimi ve eğitim sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel problemlere yönelik kararlar alındı.

Tedbirler sıkı bir şekilde uygulanacak

Kaymakam Çimşit, öğrencilerin güvenliği için gerekli tedbirlerin sıkı şekilde uygulanacağını belirterek, okul yöneticileri ve velilerin sürekli iletişim halinde olması gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılanlar, güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı oluşturmak için iş birliği içinde hareket etme konusunda mutabakata vardı.

İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Jandarma Komutanı Erhan Ari, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, kurum amirleri, ilçe şube müdürleri, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları ve öğrenci servis temsilcileri katıldı. - ISPARTA