Eğirdir'de Su Ürünleri Denetiminde 400 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eğirdir'de Su Ürünleri Denetiminde 400 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Eğirdir\'de Su Ürünleri Denetiminde 400 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde, Kovada Gölü'nde yıl boyunca avcılığı yasak olan su ürünleri için kaçak yollarla atılan 400 metre uzatma ağı ele geçirildi. Denetimde av malzemelerine el konuldu ve canlı olarak çıkan su ürünleri göle iade edildi.

02.05.2024 14:51
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde 400 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve ilçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Kovada Gölü'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Kovada Gölü'nde yıl boyunca su ürünleri avcılığı yasak olmasına rağmen kaçak yollarla göle atılmış 400 metre uzatma ağı yakalanarak ele geçirildi.

Ekiplerce, av malzemelerine el konularak, canlı olarak çıkan su ürünleri göle iade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir'de Su Ürünleri Denetiminde 400 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğirdir'de Su Ürünleri Denetiminde 400 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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