Eğirdir\'de Suç Oranı Düşüyor

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Eğirdir ilçesinde suç oranlarını azaltmak amacıyla denetimler kesintisiz devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Isparta merkez birimleri, gece-gündüz yapılan denetimlerin sonucunda suç oranlarında düşüş yaşandığını belirtti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, suç oranlarını düşürmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı denetimler aralıksız sürdürülüyor. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve Trafik ekipleri, Isparta merkez birimleriyle birlikte gece-gündüz 24 saat esasına göre denetimlerini devam ettiriyor. Ekipler, yol arama ve uygulama noktalarından, öğrenci yurtları, parklar, metruk alanlar gibi pek çok bölgede denetimler gerçekleştiriyor. Ayrıca, halkın yoğun olduğu umuma açık alanlar, kafeler, eğlence mekanları ve mahallelerde de denetimler yapılarak, suçla mücadeleye devam ediliyor.

Suçla mücadelede etkin adımlar atılıyor

Eğirdir'de, özellikle dolandırıcılık ve mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında, Toplum Destekli Polislik birimi tarafından yüzlerce vatandaş bilgilendirildi. Ekipler, ilçede suç öncesi koruma faaliyetleri gerçekleştirerek, güvenliği sağlamak için aktif görev yapıyor.

Suç oranında ciddi düşüş

Yapılan denetimlerin ve uygulamaların sonucunda, Eğirdir'de suç oranlarında önemli bir düşüş yaşandığı bildirildi. Özellikle dolandırıcılık suçlarında belirgin bir azalma gözlemlendi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalanarak, ilçedeki güvenlik önlemleri daha da artırıldı.

"Halkın huzuru için mücadele devam edecek"

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 çalışmalara devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, vatandaşlardan şüpheli durumlar ve suçla mücadelede önemli bir rol oynayan 112, NARVAS ve UYUMA ihbar mekanizmalarını aktif kullanmaları istendi.

Ekipler, vatandaşların güvenliği için iş yerleri ve ikametlerinde güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle kamera, alarm ve kilit sistemlerinin önemini vurguladı. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede daha güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceğini, halkın güvenliğini her zaman ön planda tutacaklarını bildirdi. - ISPARTA