Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Geçit Yok

Eğirdir Gölü\'nde Kaçak Kerevit Avına Geçit Yok

Denetimlerde 600 kaçak kerevit sepeti ele geçirildi, yaklaşık 200 kg kerevit doğaya salındı.

20.12.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde, kerevitlerin üreme dönemine denk gelen av yasağına rağmen, 600 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirildi. Sepetlerden çıkan yaklaşık 200 kilogram canlı kerevit, Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından yeniden doğal ortamlarına salındı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, 19 Aralık 2024 Perşembe günü gölde denetim gerçekleştirdi. 15 Kasım itibarıyla başlayan kerevit av yasağını hiçe sayarak kaçak avlanmaya devam eden kişilerce kullanılan sepetler tespit edildi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında sepetlere el konulurken, dişi kerevitlerin yumurtlama döneminde olduğu bu hassas süreçte yapılan kaçak avlanmanın ekosisteme ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

"Bu dönemde yapılan avcılık, popülasyonu tehlikeye sokuyor"

Denetim sırasında açıklama yapan Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, "Dişi kerevitler bu dönemde yumurtlama aşamasında. Bu dönemde yapılan avcılık, popülasyonu büyük ölçüde tehdit ediyor. Kaçak avlanmanın önlenmesi, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ekiplerden av yasağına uymaya davet

Su ürünlerinin korunması için kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini belirten ekipler, vatandaşları av yasaklarına uymaya davet etti. Gölün ekolojik dengesi ve sürdürülebilirliği için denetimlerin önemine dikkat çeken yetkililer, bu konuda farkındalık oluşturmanın gerekliliğini vurguladı. Kaçak avlanmaya ilişkin yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğirdir, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
00:35 Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
00:16 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 19:39:23. #1.13#
SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.