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Eğirdir Gölünde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi - Son Dakika
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Eğirdir Gölünde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi. Denetimde ayrıca, gölde faaliyet gösteren balıkçıların ruhsat, av aracı ve su ürünlerine ait kontrolleri yapıldı.

Eğirdir Gölünde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi
28.12.2023 - 20:15,
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Eğirdir Gölünde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre ağ ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Hoyran bölgesi Tokat evleri Gençali kıyı şeridine yaklaşık 1 kilometre alanda denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetim neticesinde göl içerisine atılmış markasız bir ağ aracı tespit edildi. Kayıt dışı avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağına 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konularak, av aracından çıkan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.

Ayrıca, gölde faaliyet gösteren balıkçıların ruhsat, av aracı ve su ürünlerine ait kontrolleri de yapıldı.

Kaynak: İHA
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Isparta, Eğirdir, Balıkçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Gölünde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğirdir Gölünde kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi - Son Dakika
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