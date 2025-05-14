Eğirdir Yöresel Ürünler Pazarı Hijyen Eksikliği Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
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Eğirdir Yöresel Ürünler Pazarı Hijyen Eksikliği Nedeniyle Kapatıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde açılan Yöresel Ürünler Pazarı, yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilerek kapatıldı. Tezgahlarda çürümeye yüz tutmuş ürünler ve üzerinde sineklerin gezdiği etler bulundu.

14.05.2025 16:21
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Tezgahta sinekli et, bozuk ürün tespit edildi: Eğirdir'de Yöresel Pazar mühürlendi

Bazı stantlarda çürümeye yüz tutmuş çiğ köfte, açıkta satılan ve bozulmaya yaklaşmış ürünler, et ürünlerinin üzerinde sineklerin gezdiği tespit edildi

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde geçtiğimiz lhafta açılan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen üreticilerin stant açtığı Yöresel Ürünler Pazarı, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Eğirdir Otogarı çevresi ve kordon boyunda kurulan pazarda, yapılan denetimlerde çürümeye yüz tutmuş çiğ köfte, açıkta ve bozulmaya yakın ürünler ile üzerinde sineklerin gezdiği etler tespit edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 7 Mayıs 2025 tarihinde açılan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen üreticilerin katılımıyla faaliyet gösteren Yöresel Ürünler Pazarı, yapılan denetimlerin ardından kapatıldı. Eğirdir Otogarı çevresi ve kordon boyunda kurulu pazar, hijyen koşullarının yetersizliği ve halk sağlığını tehdit eden unsurlar nedeniyle faaliyetlerine son verdi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri ile Eğirdir Belediyesi Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda olumsuzluk tespit edildi. Özellikle bazı stantlarda çürümeye yüz tutmuş çiğ köfte, açıkta satılan ve bozulmaya yaklaşmış ürünler, ayrıca et ürünlerinin üzerinde sineklerin gezdiği gözlemlendi. Ayrıca ürünlerin çoğunda etiket bilgisi bulunmazken, temel hijyen kurallarına uyulmadığı ve uygun saklama koşullarının sağlanmadığı belirlendi.

Yöresel Ürünler Pazarı kapatıldı

Denetim ekipleri ayrıca, bazı satıcıların gerekli belgeleri sunamadığını, pazarda kayıt dışı satış yapıldığını ve bu durumun hem tüketici sağlığını hem de yerel esnafı olumsuz etkilediğini vurguladı. İlçede faaliyet gösteren yerel esnaflar da haksız rekabet nedeniyle şikayetlerini dile getirerek denetimlerin artırılmasını talep etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, gerekli izinlerin eksik olması ve hijyen şartlarının sağlanamaması nedeniyle pazarın kapatılmasına karar verildi.

Isparta İl Tarım Müdür Yardımcısı Bayram Demir, tüm bu değerlendirmeler sonucunda pazarın gerekli izinlere sahip olmaması ve halk sağlığını tehdit eden unsurların giderilmemesi nedeniyle kapatıldığını belirterek, "Bu denetimde özellikle gıda kontrol personelimiz tarafından yapılan incelemelerde, üretim izni olmayan ürünlerin satışının yapıldığı, gerekli hijyen koşullarının sağlanmadığı, bozulmuş ya da bozulmaya yaklaşmış ürünlerin tezgahlarda yer aldığı ve satış alanlarının da hijyen açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önceliklidir. Yöresel ürün pazarlarında en sık karşılaştığımız sorunlardan biri, kaynağı ve üreticisi belli olmayan ürünlerin bazı kişiler tarafından organize şekilde satışa sunulmasıdır. Bu tür ürünlerin denetlenememesi, gıda güvenliği açısından ciddi riskler doğurmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, etiketli ve yasal olarak satışa sunulan ürünleri tercih etmeleridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Isparta, Eğirdir, 3-sayfa, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Yöresel Ürünler Pazarı Hijyen Eksikliği Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika

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