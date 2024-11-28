Eğitimli Yunus Polisleri Suçla Mücadelede Aktif - Son Dakika
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Eğitimli Yunus Polisleri Suçla Mücadelede Aktif

Ankara'nın yunus polisleri, aldıkları eğitimle suçla mücadelede önemli başarılar elde etti.

28.11.2024 19:08
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Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Ankara'nın yunus polisleri suç ve suçlularla mücadelede etkin rol üstleniyor

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde görev alan yunus polisler, ileri sürüş ve güvenli müdahale eğitimlerini başarıyla tamamladı. Aldıkları eğitimleri sahada icra eden motosikletli polis timleri, geride kalan bir aylık sürede suç ve suçlularla mücadele önemli rol aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün icra ettiği özel eğitimi başarıyla tamamlayan Motosikletli Polis Ekiplerine (Yunuslar), Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından sertifikaları taktim edildi. Yunuslar tarafından törende yapılan gösteri ve operasyon seremonisi ise büyük beğeni topladı. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, törende yaptığı konuşmada, "Yunus Polislerimiz aldıkları üst düzey eğitimlerle hem hız hem de refleks konusunda kendilerini kanıtladı. Başkent halkının huzuru ve güvenliği onların ellerinde" dedi.

Yunusların yakaladığı şüphelilerden 23'ü tutuklandı

Son 1 ayda yunus polisler tarafından yapılan çalışmalarda ise hakkında aranma kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı. Ekipler, narkotik suçuna karışan 73 şüpheliyi de yakalayarak ilgili birimlere teslim etti. Yakalanan şüphelilerden 23 tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalışmalarda ele geçirilen 93 ruhsatsız tabancanın inceleneceği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğitimli Yunus Polisleri Suçla Mücadelede Aktif - Son Dakika

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