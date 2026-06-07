Eğlence Çayı'nda Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Eğlence Çayı'nda Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor

07.06.2026 09:50
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'i bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir hafta önce Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması sürüyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aradan bir hafta geçmesine rağmen Alptekin bir türlü bulamadı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karaisalı, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence Çayı'nda Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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