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16 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun kullandığı motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü yaralandı.

Kaza Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Günay idaresindeki 42 FDD 35 plakalı Fiat marka hafif ticari araç Abacılar Mahallesi Cenon kavşagına giriş yaptığı esnada aynı bulvarda yeni sanayi sitesine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Durmuş Kadir Çaylı 32 ADV 459 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.