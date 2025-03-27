Ehliyetsiz Motosiklet Süren Sürücüye 20 Bin TL Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekipleri tarafından durdurulan ve ehliyetinin olduğunu, evde unuttuğunu söyleyen motosiklet sürücüsü ehliyetinin olmadığı ortaya çıkınca, 'kardeşimin var' dedi. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmak, yasak noktadan U dönüşü yapmak suçlarından 20 bin 663 TL para cezası uygulandı.

Antalya Caddesi eski kaymakamlık önünde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini gören motosiklet sürücüsü, kaçmak istese de önünde ve arkasındaki araçlardan dolayı amacına ulaşamadı. Trafik Polisleri tarafından durdurulan Hüseyin K. isimli motosiklet sürücüsü, ehliyetinin olduğunu belirterek motosikletin oturağı altında uzun süre ehliyet aradı. Ehliyetini bulamayan motosiklet sürücüsü nüfus cüzdanını da evde unuttuğunu söylerken, trafik görevlisinin talebi üzerine kimlik numarasını söyledi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, bu sefer motosiklet sürücüsü "Benim yok ama kardeşimin var" dedi.

Trafik ekipleri sürücü belgesiz motosiklet kullanan sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, kask takmamak ve yasak noktadan U dönüşü yapmaktan 20 bin 663 TL, motosiklet sahibine de 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 39 bin 340 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA