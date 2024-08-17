Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kıza Çarptı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kıza Çarptı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kıza Çarptı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, 5 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, çocuk yaralandı. Olayın ardından sürücü yakalandı.

17.08.2024 14:46
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Isparta'nın yalvaç ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük çocuk yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ehliyetsiz sürücü 32 AEM 220 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken cadde üzerinde karşıdan karşıya geçe Semiha D'ye (5) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük kız yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü 5 Yaşındaki Kıza Çarptı - Son Dakika

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