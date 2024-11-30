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Otomobilin çarptığı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürçüşü yaralandı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

Kaza Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sorgun Bulvarı istikametinden Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki Beyza Kocuk'un kullandığı 07 BSB 967 plakalı motosiklete 5027 sokaktan Cumartesi Pazarı istikametine gitmekte olan Altuğ Berkay Vargel'in kullandığı 07 AOY 508 plakalı otomobilin çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.