Ehliyetsiz Sürücü Bahçeye Uçtu

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolünü kaybettiği otomobille bahçeye uçan ehliyetsiz sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Eğirdir ilçesi Barla-Eğirdir kara yolunda saat 15.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan B. (18) idaresindeki 32 NA 218 plakalı Volvo marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı ve bahçeye uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemelerde sürücü Sinan B.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA