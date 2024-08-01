Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Lüks otomobilin 17 yaşındaki sürücüsünün araç sürerken daha önce sosyal medyada paylaştığı görüntülerin altına yazdığı, 'Arabasına güvenenleri bekleriz' sözleri kan dondurdu.

01.08.2024 16:12
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Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Lüks otomobilin 17 yaşındaki sürücüsünün araç sürerken daha önce sosyal medyada paylaştığı görüntülerin altına yazdığı, "Arabasına güvenenleri bekleriz" sözleri kan dondurdu.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz M.C.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (36) ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarptı. Baba ve oğlu kaza yerinde feci şekilde can verdi. Kazada ehliyetsiz sürücü M.C.K. ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Baba ve küçük çocuğun cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba-oğlun cenazeleri ailesine teslim edilmesinin ardından Şanlıurfa'ya götürülürken, gözaltına alınan M.C.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Babası ve kardeşi gözlerinin önünde öldü

Ahmet Yıldız'ın rahatsızlanan 11 yaşındaki kızı Ayşe Yıldız'ı Altınova Devlet Hastanesi'ne götürdüğü, tedavinin ardından ailenin minibüsle Çavuşçiftliği mevkiine geldiği ve babanın evine ulaşmak için karayolu kenarında indiği, sonrasında 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Ayşe Yıldız'ın babası ve kardeşinin gözleri önünde öldüğünü gördüğü belirtildi. Kaza sonrası şoka giren kızın, "Ben şimdi anneme ne diyeceğim" dediği öğrenildi. Kazanın yaşandığı karayolunun hemen yanında trafiğin daha az olduğu araç altgeçidinin bulunduğu ve ailenin burayı kullanmak yerine karayolunu tercih ettiği öğrenildi. Kazada babasıyla birlikte ölen minik Vahit'in daha önce de trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Kaza sırasında aracın yanından 150 kilometrenin üzerinde bir hız ile gittiğini söyleyen tır sürücüsü, baba ve oğulun öldüğünü gördüğünü ifade etti.

Sosyal medyada paylaşımları kan dondurdu

Öte yandan 2 kişinin ölümüne neden olan M.C.K'nın sosyal medya paylaşımlarında birçok kez direksiyon başına geçerek araç kullandığı ortaya çıktı. Lüks aracı sürerken paylaşımlar yapan gencin, "Arabasına güveneni bekleriz" ifadeleri ise kan dondurdu. Otomobillere ilgisi olduğu görülen gencin sosyal medyada birçok otomobilli paylaşımda bulunduğu görüldü. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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