Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Karıştı

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Eskişehir'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin seyir halindeki otomobille çarpışması sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Sultandere 75. Yıl mahallesi Çivit sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz bir çocuğun kullandığı motosiklet, seyir halinde bulunan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk motosiklet sürücüsü yere düşerken, otomobilde maddi hasar oluştu. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine kazayı bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çocuğun sağlık durumu kontrol edilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR