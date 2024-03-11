Ehliyetsiz Sürücünün Sebep Olduğu Kazada Ölen Genç İçin Adalet Konvoyu Düzenlendi

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Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlunun araçla çarparak ölümüne sebebiyet verdiği Oğuz Murat Acı için Kemerburgaz'da adalet konvoyu düzenlendi. Acı'nın tutkunu olduğu Off Road araçlarıyla kazanın yaşandığı yere giden arkadaşları, Acı için adalet istedi.

Eyüpsultan'da Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı için onlarca Off-Road aracıyla Adalet Konvoyu düzenledi. Saat 11.00'de yola çıkan konvoy, Eylem Tok ve oğlunun yaşadığı evin önünden geçerken korna ve siren çaldı. Konvoydaki araçlar önce kazanın yaşandığı yere, ardından da Oğuz Murat Acı'nın mezarına gitti. Kazanın olduğu yere çiçek bırakan Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları, mezarı başında dualar etti.

Grup, kazadan sonra annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan 17 yaşındaki T.C.'nin adalete teslim edilmesini istedi. - İSTANBUL