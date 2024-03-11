Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlunun araçla çarparak ölümüne sebebiyet verdiği Oğuz Murat Acı için Kemerburgaz'da adalet konvoyu düzenlendi. Acı'nın tutkunu olduğu Off Road araçlarıyla kazanın yaşandığı yere giden arkadaşları, Acı için adalet istedi.
Eyüpsultan'da Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı için onlarca Off-Road aracıyla Adalet Konvoyu düzenledi. Saat 11.00'de yola çıkan konvoy, Eylem Tok ve oğlunun yaşadığı evin önünden geçerken korna ve siren çaldı. Konvoydaki araçlar önce kazanın yaşandığı yere, ardından da Oğuz Murat Acı'nın mezarına gitti. Kazanın olduğu yere çiçek bırakan Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları, mezarı başında dualar etti.
Grup, kazadan sonra annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan 17 yaşındaki T.C.'nin adalete teslim edilmesini istedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ehliyetsiz Sürücünün Sebep Olduğu Kazada Ölen Genç İçin Adalet Konvoyu Düzenlendi - Son Dakika
Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında okul çevrelerini güvene almak için çalışmalar sürüyor. Ailelerin çocuklarını, huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri, bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencileri etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Eskişehir Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, aracında yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda durdurulan araçta bin 402 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyetler sonucunda, aralarında hapis cezası bulunan toplam 43 aranması olan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Erzincan'da yapılan ortak çalışmada, durdurulan bir araçta 58 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheliler ise Erzurum ve Bingöl'de yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2024 Ocak ayından bu yana ise bin 520 şahıs yakalanmış ve 727 şahıs tutuklanmıştır.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil bir evde yaşanan patlama ve olaylar, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Muhtarın çağrısıyla evi terk eden kiracılar, uzaklaştı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında şüpheliler yakalandı ve farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 3 olayda 4 şüpheli tutuklandı, 16 olayda 22 şüpheliye işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise 7 olayda 7 şüpheli serbest bırakıldı.
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