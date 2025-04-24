Ekim Apartmanı davasında mütalaa: Cezada 22 yıl 6 ay isteniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı da yıkılmış ve 42 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ile o dönem firarda olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanarak tutuklanıp Türkiye'ye getirilen binanın teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu müteahhitler Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı müştekiler ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, davada araştırılacak husus bulunmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme başkanı taraflara esas hakkındaki mütalaa ile ilgili söz hakkı verdi. Müştekilerin avukatları mütalaaya katılmadıklarını belirtip, kararın 'bilinçli taksir' değil 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan verilmesini talep etti. Depremde ölen avukatla ilgili olarak duruşmaya Adana Barosu ve Türkiye Barolar Birliği adına katılan avukatlar da esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan Cüneyt Akkaya, esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirterek, "Ben bu projeyi yapalı 30 yıl oldu. Mevzuata uygun yaptığımı da belediye doğruladı. Ben bu binayı en son 1998 Adana depreminde gördüm. Bir çatlak dahi yoktu. Sonra yurtdışında yaşamaya başladım. Ben binayı yasalara uygun yaptım, suçsuzum" diyerek tahliyesi ile birlikte beraatını istedi.

Müteahhit Cem Akkaya da, binanın kooperatif olarak yapıldığını ve kendisinin kooperatif üyesi olduğunu belirterek, "Ben sadece kooperatif üyesiyim, yapımında sorumluluğum yoktur" diyerek beraatını talep etti. Müteahhit Tamer Erginkoç ise, "Binayı kooperatif olarak yaptık. Ben de kooperatifin üyesiydim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatını istedi.

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA