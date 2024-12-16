Ekin Can Arslan Uyuşturucu Sebebiyle Tutuklandı

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Rap'çi Ekin, klibinde uyuşturucu madde özendirdiği gerekçesi ile tutuklandı

İSTANBUL - "Sansar Salvo" olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ataşehir'de yakalanan şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını özendiren şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 4 Ekim'de dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video klibinde "Sansar Salvo" adlı hesap kullanıcısı rap sanatçısı ve söz yazarı Ekin Can Arslan'ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından zanlıya ilişkin soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün operasyon düzenlendi. Şarkıcı Arslan Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmaların devamında; şüpheli şahsın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ekin Can Arslan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen şarkıcı, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.