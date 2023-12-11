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Ekmek arasında uyuşturucu ticareti Kayseri'de - Son Dakika
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Ekmek arasında uyuşturucu ticareti Kayseri'de

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 45 kişi gözaltına alındı. Çalışmalar sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. 12 kişi tutuklandı.

Ekmek arasında uyuşturucu ticareti Kayseri\'de
11.12.2023 - 21:55,
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Ekmek arasında uyuşturucu ticareti

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 45 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de narkotik polisleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 45 kişi gözaltına alınırken, ekmek arasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında yönelik geçtiğimiz 1 hafta içerisinde çalışma yaptı. Çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi ve 4 adet tabanca ele geçirilirken, 45 kişi de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekmek arasında uyuşturucu ticareti

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir aracın içerisinde bulunan ekmeğin arasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Ekmek arasında uyuşturucu ticareti Kayseri'de - Son Dakika


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