Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Suç İddiaları ve Güvenlik Önlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınırken, belediye binası önünde güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin bölgede hazır bekletildiği, Saraçhane çevresindeki caddelerin de trafiğe kapatıldığı görüldü. - İSTANBUL