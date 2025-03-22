Ekrem İmamoğlu Gözaltında İfade Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi sabah saatlerinde başlamıştı.

İki ayrı soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve operasyonun en kilit halkasını oluşturan İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde 18 sayfadan oluşan ifade verdiği öğrenildi. İmamoğlu ve beraberindeki 90 şüphelinin ilerleyen saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL