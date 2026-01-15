Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin açtığı karşı dava bugün görülecek - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin açtığı karşı dava bugün görülecek

15.01.2026 11:01
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor. İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması, sahte olduğu iddiasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiş, bu kapsamda ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun lisans diploması iptal edilmişti. Öte yandan açılan davaya karşı İmamoğlu'nun İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın görülmesine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam edilecek. Duruşmaya, 'yolsuzluk' ve 'casusluk' soruşturmalar kapsamında tutuklu davacı Ekrem İmamoğlu'nun beyanda bulunması bekleniyor.

Yürütülen soruşturmaya karşı Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla, İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş, başvuru sonrası iptal edilen diplomanın İmamoğlu'na iadesi için karşı dava açılmıştı. Açılan davada Ekrem İmamoğlu davacı olarak yer alıyor. - İSTANBUL

