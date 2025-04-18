Ekrem İmamoğlu\'nun tutukluğuna devam kararı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti.
İBB operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. Mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.
Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, İBB soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun avukatları geçtiğimiz günlerde tutukluluk haline itiraz etmişti.
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