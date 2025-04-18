Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu\'nun tutukluğuna devam kararı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi. Tutukluğa itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı olarak gerçekleşti.

18.04.2025 15:01
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti.

İTİRAZ İÇİN KARAR VERİLDİ

İBB operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. Mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, İBB soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. İmamoğlu, 23 Mart'ta 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun avukatları geçtiğimiz günlerde tutukluluk haline itiraz etmişti.

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ökkeş Kalem:
    Basına neden kapalı ? Tayyip in mahkemesi çarşaf çarşaf canlı verilmişti. Neyin ortaya çıkmasında halkın neyi öğrenmesinde korkuyorsunuz 73 58 Yanıtla
  • Bera Topal:
    CHP'li AKP'li gazetecileri dinliyorum...4 gizli 20 den fazla açık tanık...hepsi diyor ki çalmış...peki sen fakir kardeşim bu adamı neden savunuyorsun...??? 84 46 Yanıtla
  • Sk 06:
    İMAMOĞLU YANINDAYIZ SONUNU KADAR ÇEKEMEDİLER SENİ CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ TÜM akİT LERE İNAT 39 66 Yanıtla
  • Sk 06:
    yıllarca akp çaldı çırptı birtane soruşturma Yok millet biliyor gerçekleri 39 47 Yanıtla
  • 251351Ng:
    "hatırlamıyorum, bilmiyorum" diyor.kendini savunamıyor.dedikleri vatan, millet, atatürk, gençlik, kreş, lokanta.16 milyon?,silkele beni. 52 29 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Türkiyem' de Hak Hukuk Adalet yoksa, neden İmamoğlu gözaltında :)) 50 29 Yanıtla
  • Hakan1421:
    yatacak tabi yok öyle 3 kuruşa 5 köfte, garibim muhtar 100 bin lira için 6 yıl hapis yatıyorsa Ekrem de çuval çuval paraları çaldığı için yatacak yebiki 37 21 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    basına kapalı olmasını anlayamadık ....neden.. duymamızı istemediğiniz şey ne 27 14 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    soruşturmayı açan akepeli etrafındakiler akepeli sonra deki ülkede adalet var! yersen 12 17 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Basına kapalı olması CHP'nin lehine yoksa yüzde 25 seçmen de kalmazdı. 19 9 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunlar iktidarı organize suç örgütü gibi suçlayarak siyaset yaptı halk araştırma yapmadığı yalanlar yüklü adamda az düşünme yetisi olsa devlet kurumlarına şahibe katamaz yargı mensuplarının birini delilsiz tutuklamaya yetkisi yok araştırın duyduklarınızı adamlar iftira ile bunca hizmeti geçmeye çalıştı 15 7 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    devran döner hukuk işler bugün olduğu gibi 2 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    adnan mendereside en son hediye edilen alman kurt köpeğine baktigından zimmetine gecirdi diye yargilamışlardi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi - Son Dakika
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