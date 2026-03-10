'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında ses ve görüntü alan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 402 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Silivri'de görülen duruşma sırasında görüntü ve ses kaydı aldığı belirlenen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 402 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde yer alan 1 nolu duruşma salonunda yapılan yargılama sırasında ses ve görüntü kaydı alarak, sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespitine yönelik talimat verildi. - İSTANBUL