'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' duruşmasında savcı görüşünü açıkladı, 9 sanığın tahliyesini talep etti - Son Dakika
30.04.2026 13:45
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 30. oturumunda, görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, etkin pişmanlıktan faydalanan iş adamı Adem Soytekin'in de arasında bulunduğu 9 sanığın tahliyesini talep etti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 30. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklara ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı mütalaasında İBB Veri Uzmanı İsmet Korkmaz, İBB Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel, İBB bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, etkin pişmanlıktan faydalanan iş adamı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan'ın mevcut delil durumu ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyelerini talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
