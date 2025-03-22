Ekrem İmamoğlu ve 91 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 91 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi, "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Minibüsle adliyeye giriş anları kameraya yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişinin "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları çerçevesinde İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi. Emniyetteki işlemleri biten Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 şüpheli Çağlayan'a getirildi. Şüpheliler savcıya ifade verecek. Savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.