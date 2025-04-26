Ekvador'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Ekvador'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Ekvador'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaralandı, binalarda hasar oluştu.

26.04.2025 11:28
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ekvador'da dün 6.3 büyüklüğünde 23 kilometre derinlikte meydana gelen depremin bilançosu netleşti. Hükümetten yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yaralandığı, 135 ailenin depremden etkilendiği belirtildi. Bazı binalarda, evlerde ve kamu kurumlarında hasar meydana geldiği aktarıldı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade edildi. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetin barınak, insani yardım paketleri ve halkın ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmak için çalışacağını belirtti.

Ekvador'da faaliyet gösteren SOTE ve OCP isimli iki boru hattı, depremin ardından tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduktan sonra ham petrol pompalamaya yeniden başladı. Devlete ait ulusal petrol şirketi Petroecuador, ihracatta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktardı.

Ekvador'da 1979 yılından sonra kaydedilen en şiddetli deprem olan 2016 yılındaki 7.8 büyüklüğündeki depremde 77 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. - ESMERALDAS

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güney Amerika, Doğal Afet, 3-sayfa, Ekonomi, Deprem, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekvador'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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