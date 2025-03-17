El arabasıyla sandalye hırsızlığı kamerada
ANKARA - Ankara'da dükkan önünden çaldığı sandalyeleri el arabasına yükleyerek götüren hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Sincan'da yer alan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. El arabasıyla yaklaştığı dükkanın önündeki sandalyeleri alan kişi, el arabasına yükledikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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