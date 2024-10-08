El Kaide Operasyonu: İstanbul'da Bir Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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El Kaide Operasyonu: İstanbul'da Bir Şüpheli Yakalandı

El Kaide Operasyonu: İstanbul\'da Bir Şüpheli Yakalandı

El Kaide'ye eleman temin eden 2 şüpheliden biri İstanbul'da yakalandı, diğeri Belçika'da.

08.10.2024 11:50
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El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte eleman temin ettiği belirlenen 2 şüpheliden biri İstanbul'da yakalandı, diğerinin Belçika'da olduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce bu sabah El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte eleman temin ettiği belirlenen 2 şüpheliden biri İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin de Belçika'da olduğu tespit edildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa El Kaide Operasyonu: İstanbul'da Bir Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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