Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu davasında duruşmaya katıldı, Sadettin Saran gelmedi

Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu davasında duruşmaya katıldı, Sadettin Saran gelmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, davanın ikinci duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. İlk duruşmada savunma yapan eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise vareste tutulma talebi kabul edildiği için duruşmaya gelmedi.
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere adliyeye geldi. İlk duruşmada savunmasını yapan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabul edilmesi üzerine ikinci duruşmaya gelmedi.
Kaynak: İHA
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