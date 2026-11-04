Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu davasında duruşmaya katıldı, Sadettin Saran gelmedi

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere adliyeye geldi. İlk duruşmada savunmasını yapan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ise duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabul edilmesi üzerine ikinci duruşmaya gelmedi.