Elazığ'da 110 Bin Dal Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 110 Bin Dal Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Elazığ\'da 110 Bin Dal Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik olarak 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 110 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi. Ayrıca, 2 adet tütün doldurma makinesi de bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

25.07.2024 10:30
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 110 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 104 bin dal içi boş bandrolsüz makaron, 6 bin dal doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 2 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Makaron, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 110 Bin Dal Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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