Elazığ\'da 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam, bahçede ölü bulundu

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Elazığ'da 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam, bahçede komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alınmayan 71 yaşındaki Muhammet Meralöz, bahçede komşuları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

Şahsın, 4 yıl önce Ankara'dan memleketi Elazığ'a gelerek yerleştiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. - ELAZIĞ