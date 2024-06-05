Elazığ'da 19 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 19 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yapılan çalışmada, polis ekipleri tarafından 19 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

05.06.2024 10:09
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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 19 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 19 şahıs yakalanırken, 16 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 226 adet fişek ile 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 43 adet kartuş ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemler yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 19 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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