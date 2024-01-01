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Elazığ'da 2023'ün son cezası 4 bin 64 lira, 2024'ün ilk cezası bin 506 lira oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da 2023 yılının son trafik cezası 4 bin 64 lira olurken, 2024 yılının ilk cezası ise bin 506 lira oldu.

Elazığ'da 2023 yılından 2024 yılına girerken şehrin birçok noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulama yapıldı. Evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yapan ekipler, kurallara uymayanlara ceza kesti. 2023 yılının son trafik cezası alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira oldu.

2024 yılının ilk cezası ise saat 00.01'de muayenesiz araç kullanmaktan kesildi. Aracının muayene zamanı geçen ve yaptırmayan sürücü B.F.'ye zamlı tarifeyle 2023 yılında 951 lira olan ceza, bin 506 lira olarak uygulandı. Sürücü bir dakika ile 555 lira fazla ceza yemiş oldu.