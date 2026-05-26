Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10: 37'de merkez üssü Elazığ 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Öte yandan sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. - ELAZIĞ
