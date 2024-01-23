Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ